Вінгер "Кароліни" з трьома пунктами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

25-річний чех доклався до перемоги на домашньому льоду над "Вашингтоном" (4:2). Він закинув шайбу сам і двічі асистував партнерам по команді.

У середині першого періоду Нечас залишив шайбу для Орлова, а той просунувся паралельно до борта та влучно кинув із лівої зони. "Кепіталз" відповіли двома шайбами під завісу стартової 20-хвилинки. Овєчкін реалізував більшість, а Дюхейм зіграв на добиванні.

На початку другого періоду самотній Нечас розібрався з воротарем після передачі Робінсона. А потім чеський вінгер вдруге асистував Орлову, який тепер забив із правої зони вкидання. Добив "Вашингтон" Свєчніков, розписавшись у порожніх воротах гостей.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Бостона" Джеремі Свеймен і форвард "Рейнджерс" Міка Зібанеджад. Перший виконав 23 сейви та оформив шатаут у протистоянні зі "Сіетлом" (2:0). Натомість другий віддав 3 результативні передачі в дербі з "Айлендерс" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ: