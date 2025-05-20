Резервне живлення: як завести машину, коли сів акумулятор

Запустити двигун при посадженій батареї бажано ще й тому, що працюючи, від тут же почне заряджати акумулятор – і не дасть в такий спосіб стартувати процесу сульфатації пластин, який призводить до повного списання АКБ у брухт.

Сіла АКБ – запускаємо двигун

Стартер – найбільший споживач електроенергії в авто, тому недостатній заряд акумулятора одразу позначається на спроможності стартера завести мотор. Однак є кілька способів вирішити проблему.

Підготовка до запуску

Щоб збільшити шанси на успішний старт, потрібно:

Вимкнути всі електроспоживачі – прилади освітлення, підігрів сидінь та скла, вентилятор кліматичної системи, потужну музику з сабвуфером;

Оглянути моторний відсік. Слід перевірити надійність кріплення клем акумулятора, стан дротів запалювання, переконатися у відсутності пошкоджень проводки (наприклад, гризунами) чи протікань пального.

"Прикурювання" кабелем

"Прикурювання" від іншого акумулятора – давній і перевірений спосіб. Знадобляться спеціальні кабелі з затискувачами, які продаються в магазинах (обирайте з товстою мідною жилою, а не товстою ізоляцією). Головне – правильно підключити "плюс" до "плюса", а "мінус" до "мінуса", при тому уникаючи замикання контактів між собою. Цей спосіб підходить для всіх автомобілів, включаючи ті, що мають автоматичну трансмісію.

Стартуємо бустером

Цей компактний пристрій може допомогти, якщо акумулятор не повністю розряджений, а просто значно посаджений. Успіх великою мірою залежить від характеристик самого бустера, наприклад, варто пам’ятати, що більшість з них забезпечують лише одну-дві спроби запуску. Такий метод сумісний з будь-яким типом транспортного засобу.

Штовхачем

Якщо є двоє-троє помічників, можна розігнати машину на нейтральній передачі до швидкості 10–20 км/год. Після чого водій має увімкнути третю передачу та плавно відпустити зчеплення, не забувши спершу ввімкнути запалювання. Цей метод підходить лише для авто з механічною коробкою передач та деяких АКП-"роботів". Для дизельних машин він не дуже бажаний, адже є ризик пошкодити газорозподільний механізм. Якщо таки це робити, зчеплення потрібно відпускати дуже плавно, і бажано на третій або четвертій передачі.

Старт з буксиру

Знадобиться другий автомобіль з досвідчений водієм і згода останнього. При цьому способі існує ризик того, що буксирований автомобіль може наздогнати свого рятівника-тягача. Для безпечного запуску потрібен міцний буксирувальний трос, третя або четверта передача і акуратне відпускання зчеплення у момент, коли автомобіль на нейтралі досягне 15–20 км/год. Метод придатний знов-таки для авто з "механікою" та деяких "роботів", а для дизельних двигунів його потрібно застосовувати обережно – з тієї ж причини, що була названа вище.

Розкрутити колесо

Це менш поширений, непростий, але цілком робочий варіант. Одне з ведучих коліс потрібно підняти домкратом, після чого увімкнути другу або третю передачу та різко провернути колесо у напрямку руху автомобіля вперед. З першої спроби, звісно, не вийде, але кілька повторних рухів збільшують шанс на успіх. Якщо спроби запуску тривають довго, слід періодично вимикати запалювання, щоб не витрачати залишки енергії акумулятора на нагрівання котушки запалювання. Цей спосіб підходить для машин із механічною коробкою передач і для деяких роботизованих трансмісій.

Додаткові поради

- Повністю розряджена АКБ не запустить мотор. Якщо батарея втратила весь заряд і напруга на клемах опустилася нижче 8–9 вольт, жоден з методів запуску не спрацює. Навіть при буксируванні, коли авто набирає швидкість, генератор потребує мінімального струму для обмотки збудження, без якого запуск двигуна неможливий;

- Переконайтеся, що причина саме в АКБ. Перед тим як використовувати альтернативні способи запуску, переконайтесь, що проблема саме у розрядженій батареї. Можливо, машина не заводиться через іншу несправність, а акумулятор виснажений багаторазовими невдалими спробами запустити двигун;

- Правила безпеки. При запуску автомобіля нестандартними способами важливо пам’ятати про безпеку. Якщо використовується буксирування, враховуйте, що гальма та кермо без підсилювачів працюють гірше. Коли намагаєтесь провернути колесо вручну, обов’язково використовуйте рукавички. Краще прибрати подалі елементи одягу, які можуть зачепитися, скажімо, за колісний диск –шарф, ремінь, шнурки.

- Буксирування автомобіля з АКП. Якщо авто з коробкою-автоматом доведеться тягнути на СТО або до місця зарядки акумулятора, пам’ятайте про особливі умови буксирування таких машин. Зазвичай це дозволено на швидкості 30–50 км/год та на відстань не більше 30–50 км, але краще зазирнути у заводську інструкцію.



Коротко

Акумулятор нечасто "вмирає" без попередження, зазвичай він завчасно демонструє ознаки старіння. Якщо у водія недостатньо власних навичок інспекції АКБ, порадимо звертати увагу на всі нетипові прояви при старті мотора і користуванні електроприладами – щоб потім розповісти про них електрику на СТО.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".