Резервное питание: как завести машину, когда сел аккумулятор

Запустить двигатель при севшей батарее желательно еще и потому, что работая, от тут же начнет заряжать аккумулятор - и не даст таким образом стартовать процессу сульфатации пластин, который приводит к полному списанию АКБ в лом.

Села АКБ - запускаем двигатель

Стартер - самый большой потребитель электроэнергии в авто, поэтому недостаточный заряд аккумулятора сразу сказывается на способности стартера завести мотор. Однако есть несколько способов решить проблему.

Подготовка к запуску

Чтобы увеличить шансы на успешный старт, нужно:

Выключить все электропотребители - приборы освещения, подогрев сидений и стекол, вентилятор климатической системы, мощную музыку с сабвуфером;

Осмотреть моторный отсек. Следует проверить надежность крепления клемм аккумулятора, состояние проводов зажигания, убедиться в отсутствии повреждений проводки (например, грызунами) или протечек топлива.

"Прикуривание" кабелем

"Прикуривание" от другого аккумулятора - давний и проверенный способ. Понадобятся специальные кабели с зажимами, которые продаются в магазинах (выбирайте с толстой медной жилой, а не толстой изоляцией). Главное - правильно подключить "плюс" к "плюсу", а "минус" к "минусу", при том избегая замыкания контактов между собой. Этот способ подходит для всех автомобилей, включая те, что имеют автоматическую трансмиссию.

Стартуем бустером

Это компактное устройство может помочь, если аккумулятор не полностью разряжен, а просто значительно посажен. Успех во многом зависит от характеристик самого бустера, например, стоит помнить, что большинство из них обеспечивают лишь одну-две попытки запуска. Такой метод совместим с любым типом транспортного средства.

Толкателем

Если есть двое-трое помощников, можно разогнать машину на нейтральной передаче до скорости 10-20 км/ч. После чего водитель должен включить третью передачу и плавно отпустить сцепление, не забыв сначала включить зажигание. Этот метод подходит только для авто с механической коробкой передач и некоторых АКП-"роботов". Для дизельных машин он не очень желателен, ведь есть риск повредить газораспределительный механизм. Если таки это делать, сцепление нужно отпускать очень плавно, и желательно на третьей или четвертой передаче.

Старт с буксира

Понадобится второй автомобиль с опытный водителем и согласие последнего. При этом способе существует риск того, что буксируемый автомобиль может догнать своего спасителя-тягача. Для безопасного запуска нужен прочный буксировочный трос, третья или четвертая передача и аккуратное отпускание сцепления в момент, когда автомобиль на нейтрали достигнет 15-20 км/ч. Метод пригоден опять-таки для авто с "механикой" и некоторых "роботов", а для дизельных двигателей его нужно применять осторожно - по той же причине, что была названа выше.

Раскрутить колесо

Это менее распространенный, непростой, но вполне рабочий вариант. Одно из ведущих колес нужно приподнять домкратом, после чего включить вторую или третью передачу и резко провернуть колесо по направлению движения автомобиля вперед. С первой попытки, конечно, не получится, но несколько повторных движений увеличивают шанс на успех. Если попытки запуска длятся долго, следует периодически выключать зажигание, чтобы не тратить остатки энергии аккумулятора на нагрев катушки зажигания. Этот способ подходит для машин с механической коробкой передач и для некоторых роботизированных трансмиссий.

Дополнительные советы

- Полностью разряженная АКБ не запустит мотор. Если батарея потеряла весь заряд и напряжение на клеммах опустилось ниже 8-9 вольт, ни один из методов запуска не сработает. Даже при буксировке, когда авто набирает скорость, генератор требует минимального тока для обмотки возбуждения, без которого запуск двигателя невозможен;

- Убедитесь, что причина именно в АКБ. Перед тем как использовать альтернативные способы запуска, убедитесь, что проблема именно в разряженной батарее. Возможно, машина не заводится из-за другой неисправности, а аккумулятор истощен многократными неудачными попытками запустить двигатель;

- Правила безопасности. При запуске автомобиля нестандартными способами важно помнить о безопасности. Если используется буксировка, учитывайте, что тормоза и руль без усилителей работают хуже. Когда пытаетесь провернуть колесо вручную, обязательно используйте перчатки. Лучше убрать подальше элементы одежды, которые могут зацепиться, скажем, за колесный диск - шарф, ремень, шнурки.

- Буксировка автомобиля с АКП. Если авто с коробкой-автоматом придется тянуть на СТО или к месту зарядки аккумулятора, помните об особых условиях буксировки таких машин. Обычно это разрешено на скорости 30-50 км/ч и на расстояние не более 30-50 км, но лучше заглянуть в заводскую инструкцию.



Коротко

Аккумулятор нечасто "умирает" без предупреждения, обычно он заблаговременно демонстрирует признаки старения. Если у водителя недостаточно собственных навыков инспекции АКБ, посоветуем обращать внимание на все нетипичные проявления при старте мотора и пользовании электроприборами - чтобы потом рассказать о них электрику на СТО.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".