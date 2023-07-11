Резервіст "Ред Булла" повернеться в пелотон Формули-1 посеред сезону

28-річний нідерландець втратив місце в "Альфа Таурі" через незадовільні результати. Він не зміг набрати жодного очка впродовж половини сезону-2023.

Замінить де Вріза за кермом італійської стайні Даніель Ріккардо. Після невдалого періоду в "Макларені" австралійський гонщик повернувся до "Ред Булла". Нинішній сезон він розпочав у ролі третього пілота чемпіонської команди.

Функціонал Ріккардо – зв'язки з громадськістю і допомога стайні під час роботи на симуляторі та на заводі. Під час гоночних вікендів він перебуває разом із командою у боксах, а також отримав доступ до внутрішніх чатів "Ред Булла".

Хто такий Даніель Ріккардо

Уродженець австралійського Перта з італійським корінням. Почав займатися картингом у 9 років. Виступав у різноманітних юнацьких чемпіонатах.

Сезон-2011 Формули-1 розпочав у ролі тест-пілота "Торо Россо", а потім підписав контракт із HRT. На наступний рік став основним гонщиком резервної команди "Ред Булла". Перебрався до основної стайні "червоних биків" на сезон-2014 та відразу фінішував третім у чемпіонаті, здобувши 3 перемоги.

Загалом провів у "Ред Буллі" 5 сезонів. Пізніше провів по два роки за "Рено" та "Макларен". На Гран-прі Італії 2021-го здобув наразі останню перемогу в Королівських автоперегонах.