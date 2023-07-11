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Резервист "Ред Булла" вернется в пелотон Формулы-1 посреди сезона

Фото: Даниэль Риккардо вскоре вернется в соревнования (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Руководство конюшни "Альфа Таури" отважилось на радикальные изменения и уволило пилота команды Ника де Вриза. Его место займет резервный пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо.

Об этом заявил репортер De Telegraaf Эрик ван Харен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

28-летний нидерландец потерял место в "Альфа Таури" из-за неудовлетворительных результатов. Он не смог набрать ни одного очка в течение половины сезона-2023.

Заменит де Вриза за рулем итальянской конюшни Даниэль Риккардо. После неудачного периода в "Макларене" австралийский гонщик вернулся в "Ред Булл". Нынешний сезон он начал в роли третьего пилота чемпионской команды.

Функционал Риккардо – связи с общественностью, а также помощь конюшни в работе на симуляторе и на заводе. Во время гоночных уикендов он находится вместе с командой в боксах, а также получил доступ к внутренним чатам "Ред Булла".

Кто такой Даниэль Риккардо

Уроженец австралийского Перта с итальянскими корнями. Начал заниматься картингом в 9 лет. Выступал в разных юношеских чемпионатах.

Сезон-2011 Формулы-1 начал в роли тест-пилота "Торо Россо", а затем подписал контракт с HRT. На следующий год стал основным гонщиком резервной команды "Ред Булла". Перебрался в основную конюшню "красных быков" на сезон-2014 и сразу финишировал третьим в чемпионате, одержав 3 победы.

В общей сложности провел в "Ред Булле" 5 сезонов. Позже провел по два года за "Рено" и "Макларен". На Гран-при Италии в 2021-м одержал пока последнюю победу в Королевских автогонках.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Британии в Сильверстоуне.

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Формула-1