Резервіст "Міннесоти" силовим данком не врятував від поразки: момент дня в НБА

25-річний американець вразив грою на старті другої чверті. За лінією штрафних кидків він отримав передачу від Ріверса, прорвався під щит "Г'юстона" та закинув м'яч згори. Двійка оборонців "Рокетс" виконала роль статистів.

Старань Найта та компанії, однак, забракло для успіху на виїзді. "Г'юстон" здобув перемогу (119:114), але залишився на дні Південно-Західного дивізіону НБА. Натомість "Міннесота" йде 9-ю у Західній конференції та проходить у плей-офф.

Сам Найт провів на паркеті лише 16 хвилин. За цей час він встиг набрати 4 очки, зробив 4 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим же в матчі став оборонець "Рокетс" Джейлен Грін (42 пункти).

Хто такий Натан Найт

Уродженець штату Нью-Йорк, на студентському рівні виступав за "Вільям енд Марі Трайб". На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд.

У листопаді того ж року підписав контракт із "Атлантою". Провів там 33 матчі під егідою асоціації. У складі "Міннесоти" опинився перед сезоном 2021/22. Влітку торік перепідписав контракт із "Тімбервулвз".

Виріс в американських Сиракузах. Найт – наймолодший із чотирьох дітей, а його старша сестра Ієша була вбита в рідному місті на ґрунті особистої неприязні.