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Резервіст "Міннесоти" силовим данком не врятував від поразки: момент дня в НБА

Фото: Натан Найт набрав усього 4 пункти проти "Г'юстона" (midfloridanewspapers.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Міннесоти Тімбервулвз" Натан Найт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний американець вразив грою на старті другої чверті. За лінією штрафних кидків він отримав передачу від Ріверса, прорвався під щит "Г'юстона" та закинув м'яч згори. Двійка оборонців "Рокетс" виконала роль статистів.

Старань Найта та компанії, однак, забракло для успіху на виїзді. "Г'юстон" здобув перемогу (119:114), але залишився на дні Південно-Західного дивізіону НБА. Натомість "Міннесота" йде 9-ю у Західній конференції та проходить у плей-офф.

Сам Найт провів на паркеті лише 16 хвилин. За цей час він встиг набрати 4 очки, зробив 4 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим же в матчі став оборонець "Рокетс" Джейлен Грін (42 пункти).

Хто такий Натан Найт

Уродженець штату Нью-Йорк, на студентському рівні виступав за "Вільям енд Марі Трайб". На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд.

У листопаді того ж року підписав контракт із "Атлантою". Провів там 33 матчі під егідою асоціації. У складі "Міннесоти" опинився перед сезоном 2021/22. Влітку торік перепідписав контракт із "Тімбервулвз".

Виріс в американських Сиракузах. Найт – наймолодший із чотирьох дітей, а його старша сестра Ієша була вбита в рідному місті на ґрунті особистої неприязні.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Вільямс оформив триочковий через увесь майданчик під супровід сирени.

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НБАБаскетбол