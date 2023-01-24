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Резервист "Миннесоты" силовым данком не спас от поражения: момент дня в НБА

Фото: Натан Найт набрал всего 4 пункта против "Хьюстона" (midfloridanewspapers.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Натан Найт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

25-летний американец поразил игрой на старте второй четверти. За линией штрафных бросков он получил передачу от Риверса, прорвался под щит "Хьюстона" и забросил мяч сверху. Двойка защитников "Рокетс" исполнила роль статистов.

Стараний Найта и компании, однако, не хватило для успеха на выезде. "Хьюстон" одержал победу (119:114), но остался на дне Юго-Западного дивизиона НБА. "Миннесота" тем временем идет 9-й в Западной конференции и проходит в плей-офф.

Сам Найт провел на паркете всего 16 минут. За это время он успел набрать 4 очка, сделал 4 подбора и отдал 1 ассист. Самым же результативным в матче стал защитник "Рокетс" Джейлен Грин (42 пункта).

Кто такой Натан Найт

Уроженец штата Нью-Йорк, на студенческом уровне выступал за "Уильям энд Мэри Трайб". На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд.

В ноябре того же года подписал контракт с "Атлантой". Провел там 33 матча под эгидой ассоциации. В составе "Миннесоты" оказался перед сезоном 2021/22. Летом прошлого года переподписал контракт с "Тимбервулвз".

Вырос в американских Сиракузах. Найт – младший из четырех детей, а его старшая сестра Иеша была убита в родном городе на почве личной неприязни.

К слову, накануне форвард "Мемфиса" Уильямс оформил трехочковый через всю площадку под сопровождение сирены.

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НБАБаскетбол