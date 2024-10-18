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У "Резерві+" запустили нову функцію: про що йдеться

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 17:13
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У "Резерві+" запустили нову функцію: про що йдеться Фото: "Резерв+" запускає сервіс для пошуку вакансій (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Користувачі програми "Резерв+" тепер мають доступ до нової послуги. У додатку запустили рекрутинг до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти українцям обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та професійним навичкам.

Новий сервіс дозволяє пройти короткий тест, під час якого користувачі вказують інформацію про свій досвід, наприклад, наявність військової освіти або галузі, в яких вони мають знання. На основі цих даних система автоматично підбирає варіанти посад за принципом "зі своїми знаннями - на своєму місці".

"На основі цієї інформації та обраних навичок система індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще," - зазначила заступник міністра оборони України з питань цифровізації, Катерина Черногоренко.

Додаток "Резерв+" пропонує детальний опис кожної вакансії. Користувачі можуть отримати інформацію про бригади, їх командирів, досягнення та навіть переглянути згадки у ЗМІ. Це допоможе кандидатам краще зрозуміти, до якого підрозділу вони хочуть приєднатися та що від них очікується.

Нагадаємо,що на початку листопада 2024 року в Україні очікується запуск нової послуги онлайн-оформлення відстрочки від призову на військову службу через платформу "Резерв+". Завдяки новій функції користувачі зможуть подавати заяви на відстрочку, не виходячи з дому.

Крім того,раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України вперше сертифікувало приватну школу операторів дронів. Її випускники отримають офіційну військову спеціальність.

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