В "Резерв+" запустили новую функцию: о чем речь

Пользователи приложения "Резерв+" теперь имеют доступ к новой услуге. В приложении запустили рекрутинг в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

Эта инициатива создана для того, чтобы помочь украинцам выбрать должности, которые наилучшим образом соответствуют их опыту и профессиональным навыкам.

Новый сервис позволяет пройти короткий тест, во время которого пользователи указывают информацию о своем опыте, например, наличие военного образования или области, в которых они обладают знаниями. На основе этих данных система автоматически подбирает варианты должностей по принципу "со своими знаниями - на своем месте".

"На основе этой информации и выбранных навыков система индивидуально подберет варианты, которые подойдут лучше всего", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации,Катерина Черногоренко.

Приложение "Резерв+" предлагает детальное описание каждой вакансии. Пользователи могут получить информацию о бригадах, их командирах, достижениях и даже просмотреть упоминания в СМИ. Это поможет кандидатам лучше понять, в какое подразделение они хотят присоединиться и что от них ожидается.