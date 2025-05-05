"Резерв+" запускає нові послуги: що змінилося

Міністерство оборони України розширює функціонал цифрового сервісу "Резерв+". Поки триває їх тестування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко .

Вона розповідає, що до сервісу додали чотири нові функції, які зараз проходять бета-тестування:

подання на відстрочку за постановою військово-лікарської комісії (ВЛК);

відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо інший з подружжя проходить службу;

відображення інформації про інвалідність;

відображення причин порушення військового обліку.

"Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити ці послуги ще зручнішими", - зазначає Черногоренко.

Щоб приєднатися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням: bit.ly/3Z5HsCL.