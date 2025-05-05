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"Резерв+" запускає нові послуги: що змінилося

Понеділок 05 травня 2025 18:32
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"Резерв+" запускає нові послуги: що змінилося Фото: У "Резерв+" тестують нові функції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України розширює функціонал цифрового сервісу "Резерв+". Поки триває їх тестування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

Вона розповідає, що до сервісу додали чотири нові функції, які зараз проходять бета-тестування:

  • подання на відстрочку за постановою військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо інший з подружжя проходить службу;
  • відображення інформації про інвалідність;
  • відображення причин порушення військового обліку.

"Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити ці послуги ще зручнішими", - зазначає Черногоренко.

Щоб приєднатися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням: bit.ly/3Z5HsCL.

Нагадаємо, мобільний застосунок "Резерв+" отримав оновлення до версії 1.6.0, яке дозволяє військовозобов'язаним отримувати push-сповіщення у разі, якщо їх подано в розшук або знято з нього. Це нововведення спрямоване на те, щоб громадяни могли своєчасно дізнаватися про свій статус і уникати несподіваних ситуацій на блокпостах чи при перетині кордону.

Окрім сповіщень про розшук, оновлення також включає можливість переглядати та завантажувати розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, а також подавати запити на виправлення неточностей у персональних даних.

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