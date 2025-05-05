"Резерв+" запускає нові послуги: що змінилося
Міністерство оборони України розширює функціонал цифрового сервісу "Резерв+". Поки триває їх тестування.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.
Вона розповідає, що до сервісу додали чотири нові функції, які зараз проходять бета-тестування:
- подання на відстрочку за постановою військово-лікарської комісії (ВЛК);
- відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо інший з подружжя проходить службу;
- відображення інформації про інвалідність;
- відображення причин порушення військового обліку.
"Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити ці послуги ще зручнішими", - зазначає Черногоренко.
Щоб приєднатися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням: bit.ly/3Z5HsCL.
Нагадаємо, мобільний застосунок "Резерв+" отримав оновлення до версії 1.6.0, яке дозволяє військовозобов'язаним отримувати push-сповіщення у разі, якщо їх подано в розшук або знято з нього. Це нововведення спрямоване на те, щоб громадяни могли своєчасно дізнаватися про свій статус і уникати несподіваних ситуацій на блокпостах чи при перетині кордону.
Окрім сповіщень про розшук, оновлення також включає можливість переглядати та завантажувати розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, а також подавати запити на виправлення неточностей у персональних даних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.