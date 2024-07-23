У "Резерв+" з'явилася позначка про вчасне оновлення даних

"Ми додали позначку "Дані уточнено вчасно" в "Резерв+". Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася", - повідомила Черногоренко.

За її словами, нова позначка також спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами.

Щоб отримати позначку "Дані уточнено вчасно" потрібно:

Встановити останню версію "Резерв+" 1.1.5. Відкрити застосунок. Натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані. У випадаючому меню обрати опцію "Оновити документ".

"Якщо у вас поки немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку: спробуйте оновити документ чи застосунок трохи згодом", - додала заступниця міністра.