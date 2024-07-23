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У "Резерв+" з'явилася позначка про вчасне оновлення даних

Фото: у "Резерв+" з'явилася позначка про вчасне оновлення даних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У застосунку "Резерв+" з'явилася спеціальна позначка для військовозобов'язаних, які вчасно оновили дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

"Ми додали позначку "Дані уточнено вчасно" в "Резерв+". Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася", - повідомила Черногоренко.

За її словами, нова позначка також спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами.

Щоб отримати позначку "Дані уточнено вчасно" потрібно:

  1. Встановити останню версію "Резерв+" 1.1.5.
  2. Відкрити застосунок.
  3. Натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані.
  4. У випадаючому меню обрати опцію "Оновити документ".

"Якщо у вас поки немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку: спробуйте оновити документ чи застосунок трохи згодом", - додала заступниця міністра.

Оновлення даних

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ, зокрема, передбачає обов'язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років. Це необхідно було зробити до 16 липня.

Оновити дані можна трьома способами - у ТЦК, ЦНАПах або застосунку "Резерв+".

Додамо, оновлення даних підтверджує мітка часу, яка вказана в електронному або паперовому військово-обліковому документі.

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