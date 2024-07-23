У "Резерв+" з'явилася позначка про вчасне оновлення даних

У застосунку "Резерв+" з'явилася спеціальна позначка для військовозобов'язаних, які вчасно оновили дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.
"Ми додали позначку "Дані уточнено вчасно" в "Резерв+". Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася", - повідомила Черногоренко.
За її словами, нова позначка також спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами.
Щоб отримати позначку "Дані уточнено вчасно" потрібно:
"Якщо у вас поки немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку: спробуйте оновити документ чи застосунок трохи згодом", - додала заступниця міністра.
Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ, зокрема, передбачає обов'язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років. Це необхідно було зробити до 16 липня.
Оновити дані можна трьома способами - у ТЦК, ЦНАПах або застосунку "Резерв+".
Додамо, оновлення даних підтверджує мітка часу, яка вказана в електронному або паперовому військово-обліковому документі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.