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В "Резерв+" появилась отметка о своевременном обновлении данных

Фото: у "Резерв+" появилась отметка о своевременном обновлении данных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В приложении "Резерв+" появилась специальная отметка для военнообязанных, которые вовремя обновили данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

"Мы добавили отметку "Данные уточнены вовремя" в "Резерв+". Это сделано для того, чтобы вы убедились, что выполнили требование закона. И не волновались, если впервые воспользовались приложением или повторно обновили данные после 16 июля, и метка времени в документе изменилась", - сообщила Черногоренко.

По ее словам, новая отметка также упрощает проверку электронного военного уполномоченными органами.

Чтобы получить отметку "Данные уточнены вовремя" нужно:

  1. Установить последнюю версию "Резерв+" 1.1.5.
  2. Откройте приложение.
  3. Нажмите кнопку с тремя точками на главном экране.
  4. В выпадающем меню выберите опцию "Обновить документ".

"Если у вас пока нет этой отметки или возможности загрузить последнюю версию приложения: попробуйте обновить документ или приложение чуть позже", - добавила замминистра.

Обновление данных

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ, в частности, предусматривает обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Это необходимо было сделать до 16 июля.

Обновить данные можно тремя способами - в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".

Добавим, обновление данных подтверждает метка времени, которая указана в электронном или бумажном военно-учетном документе.

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