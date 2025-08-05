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У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: деталі

Фото: у "Резерв+" з'явилася нова відстрочка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В оновленні застосунку "Резерв+" додалася нова відстрочка - для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформлюється відстрочка просто:

  1. Натиснути на три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+".
  2. Вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію - і згодом надійде сповіщення із результатом.

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України, для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити персональні дані, переглядати інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ.

Раніше у Міноборони анонсували, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

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