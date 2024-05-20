У "Резерв+" вже влітку буде електронний військовий квиток

"Повноцінна версія (застосунку "Резерв+", - ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються", - заявив він.

За словами Лазуткіна, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

"Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані починаючи з 18 травня і оновити дані мають всі протягом 60 днів за цей час з'явиться електронний документ у "Резерві+", який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", - додав він.