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"Резерв+" відстежує геолокацію користувачів? У Міноборони відреагували на вкид

Понеділок 23 червня 2025 21:09
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"Резерв+" відстежує геолокацію користувачів? У Міноборони відреагували на вкид Ілюстративне фото: у Міноборони спростували фейки про "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі поширюють чутки про те, що застосунок "Резерв+" нібито може відстежувати геолокацію користувачів. Це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

У Міноборони попередили, що в мережі публікують дезінформацію про нібито збір даних користувачів застосунку "Резерв+". Йдеться про геолокацію та цифрові дані користувачів.

"Її мета - посіяти недовіру до цифровізації, викликати сумніви в роботі державних застосунків та завадити мобілізаційному процесу в Україні", - наголосили у відомстві.

У міністерстві звернули увагу, що:

  • "Резерв+" не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який є у застосунку - це камера (для сканування QR-кодів) та сповіщення. У застосунку немає GPS-трекерів або прихованих інструментів збору даних.
  • На скріншотах, які використовувалися у фейкових публікаціях про "Резерв+" у мережі, немає доказу, що йдеться саме про цей застосунок.
  • "Резерв+" працює виключно з інформацією, яку користувач самостійно подає через BankID, а також з окремими даними з реєстру "Оберіг".

"Закликаємо користувачів не піддаватися на інформаційні провокації, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам", - додали у відомстві.

Нововведення в "Резерв+"

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко заявляла, що в "Резерв+" додадуть можливості оплачувати штрафи від ТЦК.

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