Резерв+ "світиться" червоним. Чи можна знятися з розшуку без походу в ТЦК

Що означає червона стрічка в Резерві+

Статус "У розшуку" в застосунку Резерв+ із червоною позначкою зазвичай свідчить про порушення правил військового обліку. Наприклад, неявку за повісткою чи несвоєчасне оновлення даних у реєстрі "Оберіг", пояснює Михайло Лобунько.

"Для зняття цього статусу необхідно виконати певні дії, але уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки є малоймовірним", – відзначає він.

Як знятися з розшуку?

Перевірка підстав розшуку: Військовозобов’язаний може звернутися до ТЦК та СП із запитом (самостійно або через адвоката) для з’ясування причин внесення до розшуку.

"Якщо статус з’явився помилково (наприклад, повістка була надіслана на неправильну адресу), ТЦК може закрити провадження, а оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", після чого статус "У розшуку" зникає", – каже Михайло.

Сплата штрафу: У разі накладення адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку (наприклад, за статтями 210, 210-1 КУпАП), його сплата є підставою для закриття виконавчого провадження та зняття статусу "Порушення правил військового обліку".

"Нещодавно в Резерв+ стала доступною функція онлайн-сплати штрафів, що дозволяє зробити це без відвідування ТЦК. Після сплати штрафу ТЦК та СП звертається до Нацполіції для зняття особи з розшуку, про що з’являється сповіщення в застосунку", – деталізує фахівець.

Оскарження штрафу: Якщо військовозобов’язаний вважає штраф незаконним, його можна оскаржити в суді. У разі скасування штрафу судовим рішенням статус "У розшуку" також знімається.

Чи можна уникнути мобілізації після зняття з розшуку?

Якщо у військовозобов’язаного немає законних підстав для відстрочки (наприклад, за станом здоров’я, сімейними обставинами чи бронюванням), після зняття з розшуку під час відвідування ТЦК та СП чоловіка можуть направити на військово-лікарську комісію (ВЛК) і, за її висновками, мобілізувати, каже юрист.

Після сплати штрафу онлайн і закриття провадження статус "У розшуку" в Резерві+ має зніматися автоматично (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Сплата штрафу онлайн або закриття провадження не звільняє від обов’язку з’явитися до ТЦК, якщо цього вимагають.

"Виняток – випадки, коли статус "У розшуку" був помилковим, і після його зняття необхідність явки відпадає. Отже, питання мобілізації ніяк не корелюється з питанням зняття статусу "У розшуку", тому особа може бути мобілізована після явки в ТЦК та СП, навіть якщо метою візиту було просто зняти статус "У розшуку", – додає Лобунько.

Чи реально знятися з розшуку онлайн без походу в ТЦК?

Законопроєкт №12093, ухвалений у 2025 році, спрощує процедуру сплати штрафів і зняття з розшуку через Резерв+, зауважує юрист.

Після сплати штрафу онлайн і закриття провадження статус "У розшуку" повинен зніматися автоматично. Проте, якщо потрібне уточнення даних чи проходження ВЛК, відвідування ТЦК може бути обов’язковим.

"Для осіб за кордоном дистанційне зняття з розшуку можливе через звернення до консульства України або через сплату штрафу через написання заяви про визнання вини у здійснення порушень правил військового обліку, але це залежить від конкретної ситуації", – каже він.

Поради юриста

Регулярно перевіряйте статус у Резерв+ і реагуйте на повідомлення;

Зберігайте документи, що підтверджують поважні причини неявки (наприклад, медичні довідки).

У складних випадках звертайтеся до фахівців, які допоможуть оскаржити незаконні дії ТЦК та СП чи поліції.

"Сплата штрафу онлайн спрощує процес зняття з розшуку, але не гарантує уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки. Для уникнення повторного потрапляння в розшук важливо своєчасно оновлювати дані та дотримуватися правил військового обліку", – зауважує фахівець ЮК "Приходько та Партнери".