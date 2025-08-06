Резерв+ "світиться" червоним. Чи можна знятися з розшуку без походу в ТЦК

У тих, хто не прийшов по повістці або має інше порушення військового обліку, Резерв+ може "світитися" червоним. Часто це означає, що людину подали в розшук через те чи інше порушення.
Як знятися з розшуку і уникнути при цьому мобілізації? Чи дійсно знімають з розшуку при сплаті штрафу онлайн без відвідування ТЦК? Про це РБК-Україна розповідає військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.
Статус "У розшуку" в застосунку Резерв+ із червоною позначкою зазвичай свідчить про порушення правил військового обліку. Наприклад, неявку за повісткою чи несвоєчасне оновлення даних у реєстрі "Оберіг", пояснює Михайло Лобунько.
"Для зняття цього статусу необхідно виконати певні дії, але уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки є малоймовірним", – відзначає він.
"Якщо статус з’явився помилково (наприклад, повістка була надіслана на неправильну адресу), ТЦК може закрити провадження, а оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", після чого статус "У розшуку" зникає", – каже Михайло.
"Нещодавно в Резерв+ стала доступною функція онлайн-сплати штрафів, що дозволяє зробити це без відвідування ТЦК. Після сплати штрафу ТЦК та СП звертається до Нацполіції для зняття особи з розшуку, про що з’являється сповіщення в застосунку", – деталізує фахівець.
Якщо у військовозобов’язаного немає законних підстав для відстрочки (наприклад, за станом здоров’я, сімейними обставинами чи бронюванням), після зняття з розшуку під час відвідування ТЦК та СП чоловіка можуть направити на військово-лікарську комісію (ВЛК) і, за її висновками, мобілізувати, каже юрист.
Сплата штрафу онлайн або закриття провадження не звільняє від обов’язку з’явитися до ТЦК, якщо цього вимагають.
"Виняток – випадки, коли статус "У розшуку" був помилковим, і після його зняття необхідність явки відпадає. Отже, питання мобілізації ніяк не корелюється з питанням зняття статусу "У розшуку", тому особа може бути мобілізована після явки в ТЦК та СП, навіть якщо метою візиту було просто зняти статус "У розшуку", – додає Лобунько.
Законопроєкт №12093, ухвалений у 2025 році, спрощує процедуру сплати штрафів і зняття з розшуку через Резерв+, зауважує юрист.
Після сплати штрафу онлайн і закриття провадження статус "У розшуку" повинен зніматися автоматично. Проте, якщо потрібне уточнення даних чи проходження ВЛК, відвідування ТЦК може бути обов’язковим.
"Для осіб за кордоном дистанційне зняття з розшуку можливе через звернення до консульства України або через сплату штрафу через написання заяви про визнання вини у здійснення порушень правил військового обліку, але це залежить від конкретної ситуації", – каже він.
"Сплата штрафу онлайн спрощує процес зняття з розшуку, але не гарантує уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки. Для уникнення повторного потрапляння в розшук важливо своєчасно оновлювати дані та дотримуватися правил військового обліку", – зауважує фахівець ЮК "Приходько та Партнери".
Нагадаємо, іноді у військовозобов'язаного є поважні причини не з'явитися по повістці, яку йому надіслали. Тоді у ТЦК можуть перенести повістку на інше число. Ми писали, коли повістку можуть подовжити і "переписати" на іншу дату.
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