У "Резерв+" стався масштабний збій

Користувачі зазначають, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані висвітлюється вікно про технічну проблему або ж про відсутність з'єднання.

Оновлено о 12:13

У Міністерстві оборони зазначають, що через технічний збій у "Резерв+" тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

"Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", - йдеться у повідомленні.