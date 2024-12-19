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В "Резерв+" произошел масштабный сбой

Фото: в приложении "Резерв+" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В мобильном приложении "Резерв+" произошел в четверг, 19 декабря. Пользователи жалуются на проблемы с соединением.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи отмечают, что приложение долго загружается. После этого на главном экране высвечивается окно о технической проблеме или же об отсутствии соединения.

 

В Министерстве обороны пока не комментировали сбой и не называли причину технической проблемы.

Что такое "Резерв+"

Весной 2024 года Министерство обороны запустило электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через приложение военнообязанные украинцы могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг" и сформировать военно-учетный документ. Также в "Резерв+" отображаются отсрочки и бронирования.

Электронные документы из "Резерв+" имеют такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги.

Также в Минобороны рассказывали, что в мобильном приложении может появиться новая функция. Речь идет об онлайн трекинге повесток.

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