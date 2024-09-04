"Резерв+" сьогодні призупинить роботу: що сталося

Через планові технічні роботи "Резерв+" не працюватиме з 14:00 до 16:00.

"Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт", - додали в Міноборони.

Також відомство порадило користувачам застосунку завантажити електронний військовий документ у форматі PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

"Резерв+"

У травні поточного року Міністерство оборони України запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

Завдяки застосунку можна:

оновити свої облікові дані;

створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.

Як розповідала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, наразі відомство працює над розширенням функціоналу застосунку. Міноборони планує додати до "Резерв+" опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватись у "два кліки". Зокрема в роботі три типи відстрочок.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.