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"Резерв+" сьогодні призупинить роботу: що сталося

Фото: "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 вересня, у застосунку "Резерв+" відбудуться планові технічні роботи. Протягом декількох годин він не працюватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Через планові технічні роботи "Резерв+" не працюватиме з 14:00 до 16:00.

"Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт", -  додали в Міноборони. 

Також відомство порадило користувачам застосунку завантажити електронний військовий документ у форматі PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки. 

"Резерв+" 

У травні поточного року Міністерство оборони України запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+". 

Завдяки застосунку можна: 

  • оновити свої облікові дані; 
  • створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код. 

Як розповідала заступниця  міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, наразі відомство працює над розширенням функціоналу застосунку. Міноборони планує додати до "Резерв+" опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватись у "два кліки". Зокрема в роботі три типи відстрочок. 

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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