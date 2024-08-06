"Резерв+" мене не знайшов". Фоззі з ТНМК відповів, чи готовий йти в армію

Чи готовий Фоззі піти воювати

На питання про те, чи розглядає артист такий варіант, щоб долучитись до лав ЗСУ, він відповів наступне.

"А хіба є люди, які не розглядають такого варіанту? Ми з бас-гітаристом в Івано-Франківську (на початку повномасштабного вторгнення - Ред.) пішли в ТЦК, його мобілізували, мене тільки взяли на облік. Я старший трошки. Зараз "Резерв+" мене не знайшов, тому треба буде знову проходити медкомісію", - розповів Фоззі.

Він додав, що ставши на облік в Івано-Франківську, він пройшов ВЛК, після чого йому доводилось щотижня відмічатись у ТЦК.

"Тоді ще був коронавірус і треба було носити маски, вони не знали хто я. Вже потім виявилось, що сусідній військком купив наш вініл і тоді вони зрозуміли, що я якийсь полупокер", - заявив співак.

Нагадаємо, що артист після початку повномасштабного вторгнення зайнявся волонтерством, разом з колегами створив фонд "Згуртовані", який укомплектовує аптечки на фронт.

"Спершу ми займалися постачанням усього необхідного для частин, в яких були наші хлопці. Я користувався тим, що десь когось знав. У волонтерських угрупованнях є певна конкуренція, вони не діляться контактами. Спочатку ми купляли все за гроші гурту", - розповів Фоззі.

Зараз гурт ТНМК збирає гроші на армію на благодійних концертах, також продає мерчі, а на виручені гроші закуповує аптечки для військових.

Як Фоззі ставиться до наративу "Хай йдуть сини політиків воювати"

Також артист заявив, що не готовий коментувати поширений у суспільстві наратив про те, що сини політиків мають першими йти на фронт.

"Не говоритиму про ці наративи, оскільки я не в окопі. В Америці дуже грамотно з цим працювали. В них еліта воювала, Кеннеді, Елвіс. Вони показували, от Елвіс у війську, а ти? Це працювало. В радянській традиції теж це підкреслювалося - син Сталіна воював", - наголосив артист.

Він додав, що є багато наративів, під вплив яких потрапляють українці, а ворог цим користується. Також за спостереженнями Фоззі, рівень підтримки армії серед населення знизився, але все одно українці ще не втомилися по-справжньому, як це було в СРСР та Америці під час Другої світової, коли країни перевели економіку на воєнні рейки.