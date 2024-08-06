"Резерв+" меня не нашел". Фоззи из ТНМК ответил, готов ли идти в армию

Готов ли Фоззи пойти воевать

На вопрос о том, рассматривает ли артист такой вариант, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, он ответил следующее.

"А разве есть люди, которые не рассматривают такого варианта? Мы с бас-гитаристом в Ивано-Франковске (в начале полномасштабного вторжения - Ред.) пошли в ТЦК, его мобилизовали, меня только взяли на учет. Я старше немного. Сейчас "Резерв +" меня не нашел, поэтому надо будет снова проходить медкомиссию", - рассказал Фоззи.

Он добавил, что, став на учет в Ивано-Франковске, он прошел ВВК, после чего ему приходилось еженедельно отмечаться в ТЦК.

"Тогда еще был коронавирус и нужно было носить маски, они не знали кто я. Уже потом оказалось, что соседний военком купил наш винил и тогда они поняли, что я какой-то полупокер", - заявил певец.

Напомним, что артист после начала полномасштабного вторжения занялся волонтерством, вместе с коллегами создал фонд "Згуртовані", который собирает аптечки на фронт.

"Сначала мы занимались поставкой всего необходимого для частей, в которых наши ребята. Я пользовался тем, что где-то кого-то знал. В волонтерских группировках есть определенная конкуренция, они не делятся контактами. Сначала мы покупали все за деньги группы", - рассказал Фоззи.

Сейчас группа ТНМК собирает деньги на армию на благотворительных концертах, также продает мерчи, а на вырученные деньги закупает аптечки для военных.

Как Фоззи относится к наративу "Пусть идут сыновья политиков воевать"

Также артист заявил, что не готов комментировать распространенный в обществе нарратив о том, что сыновья политиков должны первыми идти на фронт.

"Не буду говорить об этих наративах, поскольку я не в окопе. В Америке очень грамотно с этим работали. У них элита воевала, Кеннеди, Элвис. Они показывали, вот Элвис в армии, а ты? Это работало. В советской традиции тоже это подчеркивалось - сын Сталина воевал", - заявил артист.

Он добавил, что есть много наративов, под влияние которых попадают украинцы, а враг этим пользуется. Также по наблюдениям Фоззи уровень поддержки армии среди населения снизился, но все равно украинцы еще не устали по-настоящему, как это было в СССР и Америке во время Второй мировой, когда страны перевели экономику на военные рельсы.