У "Резерв+" до кінця року не можна буде оформити онлайн-відстрочку: кого це стосується

Як зазначили у відомстві, з вівторка, 17 грудня, і орієнтовно до понеділка, 30 грудня, студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".

При цьому на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.

Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+". Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" буде відразу повідомлено.

Застосунок "Резерв+" в Україні

Весною цього року Міністерство оборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+". У застосунку військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг", сформувати військово-обліковий документ тощо.