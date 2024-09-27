UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У "Резерв+" із жовтня запускають важливу послугу: про що йдеться

У "Резерв+" запустять сервіс рекрутингу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У жовтні 2024 року у застосунку "Резерв+" запуститься сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Що відомо про сервіс рекрутингу в "Резерв+"

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, після чергового оновлення в додатку з'являться актуальні вакансії у військових частинах. Це дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків", - розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків у цьому напрямку.

"Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід", - додала посадовиця.

Як можна буде працювати з новим сервісом

У МОУ пояснили, що новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.

Уточнюється, що там будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

Застосунок міститиме детальний опис вакансій - включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

У відомстві зазначають, що особливістю сервісу є:

  • зручний процес вибору вакансій
  • алгоритми системи

"Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", - розповіли у прес-службі МОУ.

"Резерв+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).

Згідно з інформацією МОУ, від початку його роботи завдяки застосунку оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ змогли понад 3 млн українців.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна в УкраїніМобілізація в УкраїніДодаток