У "Резерв+" із жовтня запускають важливу послугу: про що йдеться

Що відомо про сервіс рекрутингу в "Резерв+"

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, після чергового оновлення в додатку з'являться актуальні вакансії у військових частинах. Це дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків", - розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків у цьому напрямку.

"Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід", - додала посадовиця.

Як можна буде працювати з новим сервісом

У МОУ пояснили, що новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.

Уточнюється, що там будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

Застосунок міститиме детальний опис вакансій - включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

У відомстві зазначають, що особливістю сервісу є:

зручний процес вибору вакансій

алгоритми системи

"Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", - розповіли у прес-службі МОУ.