Резерв чиновників для звільнених територій: з кого та як будуть створювати

"Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації та інші державні органи на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Як зазначили у Мінреінтеграції, такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.