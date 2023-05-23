Резерв чиновників для звільнених територій: з кого та як будуть створювати

Кабінет міністрів схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації та інші державні органи на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів
Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:
Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.
Як зазначили у Мінреінтеграції, такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів підтримав постанову щодо першочергових кроків зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Зокрема йдеться про розробку плану дій, формування кадрового резерву й матеріально-технічних запасів.
Основними напрямами підготовки є: безпека, відновлення органів державної влади, гуманітарне реагування, відновлення інфраструктури, медичне реагування і психологічна підтримка, соціальний захист, економіка, інформаційна політика, освіта.
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