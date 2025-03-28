У "Резерв+" буде 35 типів відстрочок, дві вже на підході: які запустять першими

"Нашу команду часто запитують "Які відстрочки запустяться наступними в "Резерв+" і коли?" Цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. А сьогодні хочу поділитися з вами, які відстрочки з’являться у застосунку до кінця мобілізації 8 травня", - заявила Черногоренко.

За її словами мова про відстрочки для:

людей з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців,

людей, які мають дружину чи чоловіка в війську та дитину до 18 років.

"Якщо говорити про плани до кінця року, то ми, як я вже сказала, реалізовуємо цю амбітну ціль - 35 типів відстрочок. Хочемо закінчити та закінчимо всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб запустити реформу ВЛК і запускаємо сервіс опитувань і навчань в "Резерв+", - заявила вона.

Вона також зауважила, що запуск відстрочок - процес об’ємний і багаторівневий. Для цього, за словами Черногоренко, необхідно погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій, взаємодію між ними, а також зрозуміти, який шлях отримання треба пропрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином.

Заступниця глави Міноборони пояснила, що зараз міністерство набирає необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно.

"Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди - щоб усі відстрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього. Якою б нелегкою прогулянкою це не було", - додала вона.