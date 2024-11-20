У рейтингу найдорожчих міст. За скільки можна купити квартиру у Вінниці

Ринок нерухомості у Вінниці залишається одним із найстабільніших в Україні. За останні пів року там вартість житла у новобудовах зросла лише на 1% у доларовому еквіваленті, а на вторинному ринку знизилась на 2%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує житло у Вінниці.
Зараз Вінниця входить у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю на вторинному ринку. У цьому рейтингу також Львів, Київ, Ужгород та Чернівці.
"Квадрат" нерухомості у місті коштує 1 110 доларів, ціна за останні пів року знизилась лише на 2%. Для порівняння вартість житла у східних регіонах України опустилась на 8-14%, але це зумовлено активністю російських атак.
Зараз однокімнатна квартира у Вінниці в середньому коштує 45 тис. доларів, двокімнатна – 65 тис. доларів, трикімнатна – 72 тис. доларів. Найдорожчі квартири у Ленінському районі, найдешевші – у Староміському.
Зазначимо, що порівняно із листопадом 2023 року, найбільше у ціні додали двокімнатні квартири – понад 6 тис. доларів, а от трикімнатні квартири подешевшали на 3 тис. доларів.
Зараз середня ціна за "квадрат" у новобудовах становить 960 доларів, цей вид нерухомості подорожчав на 1% за останні пів року. Втім, вартість залежить від класу житла, а саме:
Зазначимо, що до повномасштабної війни середня вартість "квадрату" на первинному ринку у Вінниці становила 800 доларів.
Зараз у рейтингу найвищих цін на первинному ринку Вінниця посідає 7-ме місце. Вона поступилась Львову, Києву, Ужгороду, Дніпру, Одесі та Кропивницькому.
У Вінниці у продажу 57 черг ЖК, 51 черга на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи трьох котлованів. 12 забудовників надають розтермінування, у трьох можна придбати житло за іпотечною програмою "єОселя", в одного – взяти у кредит. Цьогоріч темпи зведення житла зменшились більш як вдвічі у порівнянні із минулим роком.
За останні пів року у Вінниці оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4%. Зараз таке житло здають в середньому за 12 тис. грн. При цьому найбільше на ринку пропозицій за ціною 8-9 тис. грн.
Оренда двокімнатних квартир коштує 12,7 тис. грн, трикімнатних – 15 тис. грн. Найдорожче квартири здають у Ленінському районі, найдешевше – у Замостянському.
Ціни на оренду житла у Вінниці (скриншот сайту ЛУН)
Читайте також про те, що під час війни змінився тренд – зараз стало вигідніше купувати нерухомість на вторинному ринку, бо таке житло уже із базовим ремонтом. Раніше різниця у ціні на первинному і вторинному ринках була суттєвою, тому було дешевше купити квартиру у новобудові та зробити там ремонт, аніж придбати житло на вторинному ринку.
Раніше ми ділились прогнозом експерта щодо ситуації на ринку нерухомості до Нового року. На його думку, дещо знизиться попит на купівлю житла, оскільки це щорічний тренд під час зимових свят. Ціни на нерухомість не підскочать, оскільки зараз нема тенденції до зростання вартості житла. У Новорічний період забудовники надаватимуть до 20% знижки.
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