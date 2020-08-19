Рейтинги Байдена будут стремительно падать, - экс-дипломат

Фото: Джозеф Байден (из открытых источников)

Телиженко спрогнозировал, как будут развиваться двусторонние отношения между Украиной и США

Кандидат в президенты США Джозеф Байден изолировался от реалий избирательной кампании, и за последние 100 дней не имел живого общения с журналистами.

Об этом заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко интервью "Хвиле".

"Сложно что-то прогнозировать поскольку политическая ситуация очень стремительно меняется. То, что сейчас пишут о том, что Байден опережает Трампа на 15-20% – это не совсем так. Байден даже во время одного из последних брифингов, а до этого более 100 дней не имел живого общения с журналистами, читал заранее заготовленные ответы на предварительно утвержденные вопросы. Я думаю, для настоящего лидера это не адекватно. Также Байден вообще хочет уйти от официальных дебатов с Дональдом Трампом сначала прикрываясь коронавирусом, потом другими несерьезными отговорками. Это не позиция кандидата с высоким рейтингом. Думаю, у Джозефа Байдена позиции только будут ухудшаться так как экономическая ситуация в США стабилизируется и население понимает, что это благодаря действиям действующего президента", - заявил Телиженко.

Помимо этого, Телиженко спрогнозировал, как будут развиваться двусторонние отношения между Украиной и США.

"При таком раскладе между Украиной и США будут такие же отношения, как и в период президентства Порошенко. Исходя из этого, Порошенко не прошел на второй срок. Потому как его отношения с Вашингтоном были очень сильно натянуты. Я не говорю, что этот фактор был решающим, поскольку оценку той власти дали украинские граждане, но фактор внешней поддержки тоже повлиял на ситуацию. Сейчас поддерживать будут тех, кто сможет адекватно сесть за стол переговоров и показать реальный уровень Украины. Трамп смотрит на многих мировых лидеров исходя из собственного понимания того, насколько эффективно с ними можно работать", - добавил эксперт.

Напомним, ранее директор Фонда общественной дипломатии Антон Найчук заявил, что украинская повестка в США актуализируется в сентябре и октябре, поэтому нужно ждать новых взрывов.