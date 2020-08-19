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Байден стал официальным кандидатом в президенты США

Вашингтон, Среда 19 августа 2020 09:15
Байден стал официальным кандидатом в президенты США
Фото: Джо Байден (facebook.com/Todd Jacobucci)
Автор: Дмитрий Левицкий

Байден является представителем Демократической партии

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты на выборах 2020. Кандидатуру Байдена поддержала американская Демократическая партия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение о выдвижении Байдена кандидатом в президенты партия приняла на съезде во вторник, 18 августа, который из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме.

"Спасибо. От всего сердца. Спасибо всем, это очень много значит для меня и моей семьи", - заявил Байден во время своего видеообращения к партии.

Отметим, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп планирует переизбраться на второй срок, но сейчас его рейтинг ниже, чем у главного конкурента - Байдена.

Напомним, ранее Байден определился со своим кандидатом на должность вице - президента; в случае победы Байдена на выборах этот пост займет сенатор Камала Харрис.

Как писало РБК-Украина, Трамп доганяет Байдена по рейтингу, об этом свидетельствует последний соцопрос, проведенный службой SSRS с 12 по 15 августа.

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