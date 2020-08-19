Рейтинги Байдена будуть стрімко падати, - екс-дипломат

Фото: Джозеф Байден (з відкритих джерел)

Теліженко спрогнозував, як будуть розвиватися двосторонні відносини між Україною та США

Кандидат у президенти США Джозеф Байден ізолювався від реалій виборчої кампанії, і за останні 100 днів не мав живого спілкування з журналістами.

Про це заявив колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко інтерв'ю "Хвиле".

"Складно щось прогнозувати оскільки політична ситуація дуже стрімко змінюється. Те, що зараз пишуть про те, що Байден випереджає Трампа на 15-20% – це не зовсім так. Байден навіть під час одного з останніх брифінгів, а до цього понад 100 днів не мав живого спілкування з журналістами, читав заздалегідь заготовлені відповіді на попередньо затверджені питання. Я думаю, для справжнього лідера це не адекватно. Також Байден взагалі хоче піти від офіційних дебатів з Дональдом Трампом спочатку прикриваючись коронавірусом, потім іншими несерйозними відмовками. Це не позиція кандидата з високим рейтингом. Думаю, у Джозефа Байдена позиції тільки будуть погіршуватися так як економічна ситуація в США стабілізується і населення розуміє, що це завдяки діям чинного президента", - заявив Теліженко.

Крім цього, Теліженко спрогнозував, як будуть розвиватися двосторонні відносини між Україною та США.

"При такому розкладі між Україною та США будуть такі ж відносини, як і в період президентства Порошенко. Виходячи з цього, Порошенко не пройшов на другий термін. Тому як його відносини з Вашингтоном були дуже сильно натягнуті. Я не кажу, що цей фактор був вирішальним, оскільки оцінку тієї влади дали українські громадяни, але фактор зовнішньої підтримки теж вплинув на ситуацію. Зараз будуть підтримувати тих, хто зможе адекватно сісти за стіл переговорів і показати реальний рівень України. Трамп дивиться на багатьох світових лідерів виходячи з власного розуміння того, наскільки ефективно з ними можна працювати", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше директор Фонду громадської дипломатії Антон Найчук заявив, що український порядок денний в США актуалізується у вересні й жовтні, тому потрібно чекати нових вибухів.