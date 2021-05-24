В рейтинге миллиардеров Forbes сменился лидер

Состояние Арно подскочило с 76 млрд долларов в марте 2020 года до 186,3 млрд долларов, что является значительным ростом более чем на 110 млрд долларов за последние 14 месяцев, благодаря росту его группы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

LVMH, которая также владеет такими брендами, как Fendi, Christian Dior и Givenchy, выросла на 0,4% в первые часы торгов понедельника, в результате чего рыночная капитализация составила 320 млрд долларов, а личная доля Арно увеличилась более чем на 600 млн долларов.

Благодаря "импульсу" покупателей в Китае, LVMH зафиксировала выручку в размере 17 млрд долларов в первом квартале 2021 года, что на 32% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

На протяжении многих лет на вершине списка миллиардеров Forbes доминировали американцы. Первое место занимали граждане США Безос, Илон Маск, Билл Гейтс и Уоррен Баффет на протяжении большей части двух десятилетий, и только Карлос Слим из Мексики подрывал их доминирование.

С начала пандемии чистые активы самых богатых людей мира сильно колебались, и многие из них подскочили на миллиарды. Илон Маск ненадолго стал самым богатым человеком в мире в январе 2021 года, когда его состояние достигло 189,7 миллиарда долларов. Это крупнейший рост на 165 млрд долларов с марта 2020 года, когда его состояние составляло 24,6 млрд долларов.