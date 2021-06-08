Появился новый президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 14,6% среди тех, кто определился (в середине апреля - 18,1%). На третьем месте Юлия Тимошенко - 11,9% (месяцем ранее - 11,9%).

Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко - 9,5% (в середине апреля - 10,4%) и Юрий Бойко - 9,2% (месяцем ранее - 10,4%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

При этом респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок. В целом 37% респондентов поддерживают баллотирование на второй срок, не поддерживают - 54,5%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.