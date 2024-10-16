Рейтинг Зеленського повільно падає: скільки українців довіряють президенту восени 2024 року

Станом на вересень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців. Водночас його рейтинг поступово падає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Президенту довіряють 51,2% українців, не довіряють 41,5%, ще 7,3% не визначилися з відповіддю.
У порівнянні з червнем 2024 року баланс довіри-недовіри знизився з +16,0% до +9,7%. Три місяці тому Зеленському довіряли 53,8% респондентів, не довіряли 37,8%.
Водночас рік тому, у вересні 2023 року Зеленському довіряли 74,8% респондентів, не довіряли 18,6%, а баланс становив +56,2%.
Також позитивний баланс мають голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім (+ 11,4%), голова СБУ Василь Малюк (9,2%) та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (6,7%).
Решта мають негативний баланс. Зокрема:
Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряють. З травня показники практично не змінилися.