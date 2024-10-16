Рейтинг Зеленского медленно падает: сколько украинцев доверяют президенту осенью 2024 года

На сентябрь 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев. В то же время, его рейтинг постепенно падает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
Президенту доверяют 51,2% украинцев, не доверяют 41,5%, еще 7,3% затруднились с ответом.
По сравнению с июнем 2024 года уровень баланса доверия-недоверия снизился с +16,0% до +9,7%. Три месяца назад Зеленскому доверяли 53,8% респондентов, не доверяли 37,8%.
В то же время год назад, в сентябре 2023 года, Зеленскому доверяли 74,8% респондентов, не доверяли 18,6%, а баланс составил +56,2%.
Также положительный баланс имеют глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким (+11,4%), глава СБУ Василий Малюк (9,2%) и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (6,7%).
Остальные имеют отрицательный баланс. В частности:
Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса КМИС, в сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% – не доверяют. С мая показатели практически не изменились.