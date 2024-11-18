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Рейтинг WTA: Україна втратила одну представницю в топ-100

Фото: Юлія Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

За підсумками минулого тижня скоротилось представництво вітчизняних тенісисток у першій сотні світового рейтингу.

Чільну сотню світового списку залишила Юлія Стародубцева. Спортсменка без виступів втратила п'ять позицій та перемістилась на 102-гу сходинку. Українка перебувала у топ-100 протягом семи тижнів. На початку жовтня, після виходу в чвертьфінал "тисячника" у китайському Пекіні, вона стрибнула зі 115-го одразу на 79-й рядок. Наразі це особистий рекорд Стародубцевої.

Інші лідери жіночого вітчизняного тенісу залишились на попередніх місцях. Лідирує Марта Костюк (18-та у світі), за нею Еліна Світоліна (23-тя), Даяна Ястремська (33-тя) та Ангеліна Калініна (57-ма).

Натомість, невеликий прогрес показали представниці нашого другого тенісного ешелону. Дар'я Снігур та Анастасія Соболєва піднялись на одну сходинку кожна. А Катаріна Завацька та Валерія Страхова додали по три позиції.

Стосовно чільної десятки жіночого рейтингу, там без змін. Першою залишилась "нейтральна" Аріна Сабаленко, яка випереджає польку Ігу Свьонтек та американку Корі Гауфф.

Раніше тенісна збірна України дивом уникнула вильоту в регіональну групу Кубка Біллі Джин Кінг.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська