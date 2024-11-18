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Рейтинг WTA: украинка вылетела из топ-100

Фото: Марта Костюк сохранила лидерство в отечественном рейтинге (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

По итогам прошлой недели сократилось представительство отечественных теннисисток в первой сотне мирового рейтинга.

Топ-сотню мирового списка покинула Юлия Стародубцева Спортсменка без выступлений потеряла пять позиций и переместилась на 102-ю ступеньку Украинка находилась в топ-100 в течение семи недель. В начале октября, после выхода в четвертьфинал "тысячника" в китайском Пекине, она прыгнула со 115-й сразу на 79-ю строчку. На сегодня это личный рекорд Стародубцевой.

Другие лидеры женского отечественного тенниса остались на предыдущих местах. Лидирует Марта Костюк (18-я в мире), за ней Элина Свитолина (23-я), Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (57-я).

Небольшой прогресс показали представительницы нашего второго теннисного эшелона. Дарья Снигур и Анастасия Соболева поднялись на одну ступеньку каждая. А Катарина Завацкая и Валерия Страхова прибавили по три позиции.

Относительно главной десятки женского рейтинга, там без изменений. Первой осталась "нейтральная" Арина Соболенко, которая опережает польку Игу Свентек и американку Кори Гауфф.

Ранее теннисная сборная Украины чудом избежала вылета в региональную группу Кубка Билли Джин Кинг.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская