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Рейтинг WTA: українка без гри повернулась до чільної сотні

Понеділок 25 листопада 2024 13:58
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Рейтинг WTA: українка без гри повернулась до чільної сотні Фото: Юлія Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

За підсумками минулого тижня суттєвих змін у топ-100 світового рейтингу тенісисток не сталося. Але локальні зрушення зіграли на користь України, яка відновила своє представництво в п'ять спортсменок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Юлія Стародубщева, яка тиждень тому залишила чільну сотню, зараз до неї повернулася. Завдяки невеликим змінам у рейтингах найближчих суперниць, п'ята ракетка України, не зігравши жодного матчу, піднялась зі 102-ї сходинки на 99-ту.

Одну позицію втратила Ангеліна Калініна, яка тепер 58-ма. Положення вітчизняної топ-трійки залишилося незмінним – Марта Костюк зберегла 18-ту сходинку, Еліна Світоліна – 23-ю, а Даяна Ястремська – 33-ю.

З українок, що перебувають за межами топ-100, невеликий прогрес показали Леся Цуренко, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька. На чотири сходинки опустилася Дар'я Снігур. І лише 10-та у вітчизняному рейтингу – Валерія Страхова втратила одразу 20 позицій. Останній тиждень осені вона зустріла 253-ю ракеткою світу.

Стосовно чільної десятки, там без змін. Першою залишилась "нейтральна" Аріна Сабаленко, яка випереджає польку Ігу Свьонтек та американку Корі Гауфф.

Рейтинг WTA: українка без гри повернулась до чільної сотні

Раніше українські фехтувальниці з медалями оновили національний рекорд на Кубку світу.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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