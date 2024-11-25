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Рейтинг WTA: украинка без игры вернулась в первую

Понедельник 25 ноября 2024 13:58
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Рейтинг WTA: украинка без игры вернулась в первую Фото: Юлия Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

По итогам прошлой недели существенных изменений в топ-100 мирового рейтинга теннисисток не произошло. Но локальные сдвиги сыграли в пользу Украины, возобновившей свое представительство в пять спортсменок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юлия Стародубщева, неделю назад покинувшая первую сотню, сейчас в нее вернулась. Благодаря небольшим изменениям в рейтингах ближайших соперниц, пятая ракетка Украины, не сыграв ни одного матча, поднялась со 102-й строчки на 99-ю.

Одну позицию потеряла Ангелина Калинина, которая теперь 58-я. Положение отечественной топ-тройки осталось неизменным – Марта Костюк сохранила 18-ю строчку, Элина Свитолина – 23-ю, а Даяна Ястремская – 33-ю.

Из находящихся за пределами топ-100 украинок небольшой прогресс показали Леся Цуренко, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая. На четыре ступени опустилась Дарья Снигур. И только 10-я в отечественном рейтинге – Валерия Страхова потеряла сразу 20 позиций. Последнюю неделю осени она встретила 253-й ракеткой мира.

Относительно топ-десятки, там без изменений. Первой осталась "нейтральная" Арина Соболенко, которая опережает польку Игу Свентек и американку Кори Гауфф.

Рейтинг WTA: украинка без игры вернулась в первую

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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