Рейтинг упал на 10%. Россияне стали меньше доверять ТВ
Фото: россияне стали меньше доверять ТВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Рейтинги роспропаганды быстро падают. Если в марте россияне доверяли центральному ТВ на 33%, то в мае - на 23%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Горят военкоматы во всей России, "похоронки" приходят во все большем количестве. А Соловьев и его команда не устают кривляться и предвещать "большую пабеду". Что это, как не поражение информационной войны", - говорится в сообщении.
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