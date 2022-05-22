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Рейтинг упал на 10%. Россияне стали меньше доверять ТВ

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Россия, Воскресенье 22 мая 2022 18:39
Рейтинг упал на 10%. Россияне стали меньше доверять ТВ Фото: россияне стали меньше доверять ТВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Рейтинги роспропаганды быстро падают. Если в марте россияне доверяли центральному ТВ на 33%, то в мае - на 23%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Горят военкоматы во всей России, "похоронки" приходят во все большем количестве. А Соловьев и его команда не устают кривляться и предвещать "большую пабеду". Что это, как не поражение информационной войны", - говорится в сообщении.

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