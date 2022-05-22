Рейтинг упав на 10%. Росіяни стали менше довіряти ТБ
Фото: росіяни стали менше довіряти ТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Рейтинги роспропаганди стрімко падають. Якщо в березні росіяни довіряли центральному ТБ на 33%, то в травні - на 23%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протедії дезінформації.
"Горять військкомати в усій рф, "похоронки" приходять в дедалі більшій кількості. А Соловйов і його команда не втомлюються кривлятися і віщувати "вєлікую пабєду". Що це, як не поразка інформаційної війни", - йдеться в повідомленні.
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