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Рейтинг упав на 10%. Росіяни стали менше довіряти ТБ

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Росія, Неділя 22 травня 2022 18:39
Рейтинг упав на 10%. Росіяни стали менше довіряти ТБ Фото: росіяни стали менше довіряти ТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рейтинги роспропаганди стрімко падають. Якщо в березні росіяни довіряли центральному ТБ на 33%, то в травні - на 23%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протедії дезінформації.

"Горять військкомати в усій рф, "похоронки" приходять в дедалі більшій кількості. А Соловйов і його команда не втомлюються кривлятися і віщувати "вєлікую пабєду". Що це, як не поразка інформаційної війни", - йдеться в повідомленні.

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