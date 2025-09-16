Рейтинг цін на житло: де в Україні найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири

Де найдорожчі двокімнатні квартири в Україні

Абсолютним лідером по вартості двокімнатних квартир в Україні є Київ, тут вони в середньому коштують 100 тисяч доларів. При чому за останні пів року ціна підскочила ще на 3%.

Другу позицію у рейтингу найдорожчих міст займає Ужгород. Тут таке житло коштує 95 тисяч доларів. Ціна за останні 6 місяців піднялась на 12%.

У трійку лідерів входить Львів, хоч вартість двокімнатних квартир тут впала на 1% протягом останнього періоду до 92 тисяч доларів.

Далі у рейтингу йдуть Чернівці із ціною 75 тисяч доларів, вартість тут зросла на 10%, та Вінниця - тут квартири продають за 69 тисяч доларів, що на 3% дорожче, ніж було пів року тому.

Луцьк, Тернопіль, Одеса майже вирівнялись у ціні - у перших двох містах двокімнатні квартири продають за 62 тисячі доларів, в Одесі - за 62 900 доларів. При чому ціна у Луцьку залишається стабільною, а от у Тернополі вартість зросла на 14%, в Одесі - на 10%.

Ціни на двокімнатні квартири в Україні (скриншот)

Де найдешевші двокімнатні квартири

Двокімнатні квартири у Запоріжжі опустились в ціні на 2% до 23 тисяч доларів. Аналогічна ціна у Херсоні.

У трійку міст із найдешевшим житлом увійшли Суми. Тут двокімнатні квартири продають за 30 600 доларів. Це на 3% дешевше, ніж було раніше.

Трішки дорожче коштує нерухомість у Миколаєві - 31 тисячу доларів. Тут вартість за останні пів року піднялась на 3%. Ціни на житло також виросли у Харкові - на 6% до 37 тисяч доларів.

Загалом, щоб заробити на двокімнатну квартиру в Україні, треба відкладати усю зарплату від 3,9 до 13,2 року, залежно від міста. Найшвидше назбирати на житло у Запоріжжі, найдовше - в Ужгороді.

Скільки років треба відкладати усю зарплату, щоб заробити на двокімнатну квартиру (скриншот)