Рейтинг Трампа в Україні впав до 16%, і лише 32% вважають США надійним союзником

Рейтинг Трампа серед українців

Якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Дональда Трампа, то вже в березні 2025 року 73% вважали, що для України це погано, що він є президентом США, а 19% - добре.

Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України. Позитивне ставлення залишилося у 16% респондентів.

Європа та США

За даними опитування, більшість українців (64%) вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так 24%.

У випадку США ситуація майже дзеркальна. Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру, 32% респондентів.

Американці та керівництво США

Попри все більшість українців (63%) продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано 29%.

При цьому є суттєва диференціація залежно від того, чи ми говоримо про звичайних американців, чи про керівництво США. Так, 90% добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% погано). Водночас 68% погано ставляться до керівництва США. Добре ставляться до керівництва США 24%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.