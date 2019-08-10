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Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет, - опрос

Новости » Политика    10.08.2019 - 08:11
Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет, - опрос
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

За Путина готовы голосовать только 43% россиян

Электоральный рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина упал до минимума за 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным опроса, за Путина на выборах готовы голосовать только 43% опрошенных. По мнению экспертов, снижение рейтинга может быть связано с протестами из-за выборов в Мосгордуму. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

"Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным опроса российского Левада-центра, около 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался президентом России. По данным социологов оставить Путина в Кремле после 2024 года желают 54% респондентов. 

Как писало РБК-Украина, ранее Владимир Путин, комментируя свое будущее после окончания его четвертого президентского срока, заявил, что ему сейчас есть чем заняться в кресле президента и говорить о его будущем в политике рано.

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