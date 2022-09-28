Рейтинг Путіна в Росії почав падати після старту мобілізації

Рейтинг президента РФ Володимира Путіна почав поступово знижатись. За останній місяць він втратив 6 %.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дослідницької організації "Левада-Центр".

Також, у вересні порівняно із серпнем рівень довіри Володимиру Путіну зменшився на 4 підпункти. Тепер він сягає 40%.

В організації заявляють, що протягом останніх трьох місяців його роботу схвалювали 83% респондентів. Проте вже у вересні рейтинг знизився до 77%. П'ята частина (21%) взагалі не схвалює його діяльність.

"Позитивна оцінка діяльності Володимира Путіна на посаді президента знизилася на 6 підпунктів", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію. За даними правозахисників "ОВД-Інфо", у різних містах країни затримали вже понад дві тисячі осіб, більше всього у день початку призиву (21 вересня) - понад 1300 осіб.

Також в Тюмені аеропорт заборонив польоти росіянам, які отримали повістку.

Тим часом, росіяни шукають будь-які можливості, аби втікти з Росії після оголошення мобілізації.

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