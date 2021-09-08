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Рейтинг прибыльности: сколько банки заработали с начала года

Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 39,765 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 16,399 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте российский государственный Сбербанк - 3,312 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 2,766 млрд гривен

Далее идут частный ПУМБ - 2,276 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 2,050 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен, а девять банков показали убытки на 325 млн гривен.

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

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Национальный банк Украины