Рейтинг правящего в Германии блока упал до исторического минимума

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%. Это самый низкий показатель за всю историю.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.
Блок уступает лидерство партии "Союз-90"/"Зеленые", которые по сравнению с прошлой неделей потеряли один пункт, но сохранили лидерство - 26%.
Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов (+1), Свободная демократическая партия - 12% (+1), ультраправая "Альтернатива для Германии" - 10%, Левая партия - 7%.
Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября. С недавних пор лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из двух солидеров партии Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.
Напомним, Ангела Меркель рассказала о своих планах после отставки.
Как известно, в новогоднем обращении Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.
Отметим, правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры.