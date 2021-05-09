UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рейтинг правящего в Германии блока упал до исторического минимума

Автор: Анастасия Рокитна

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%. Это самый низкий показатель за всю историю.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.

Блок уступает лидерство партии "Союз-90"/"Зеленые", которые по сравнению с прошлой неделей потеряли один пункт, но сохранили лидерство - 26%.

Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов (+1), Свободная демократическая партия - 12% (+1), ультраправая "Альтернатива для Германии" - 10%, Левая партия - 7%.

Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября. С недавних пор лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из двух солидеров партии Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.

Напомним, Ангела Меркель рассказала о своих планах после отставки.

Как известно, в новогоднем обращении Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.

Отметим, правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ангела МеркельвыборыГерманиярейтинг