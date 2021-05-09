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Рейтинг правящего в Германии блока упал до исторического минимума

Новина українською → Берлин, Воскресенье 09 мая 2021 15:31
Рейтинг правящего в Германии блока упал до исторического минимума Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%. Это самый низкий показатель за всю историю.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.

Блок уступает лидерство партии "Союз-90"/"Зеленые", которые по сравнению с прошлой неделей потеряли один пункт, но сохранили лидерство - 26%.

Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов (+1), Свободная демократическая партия - 12% (+1), ультраправая "Альтернатива для Германии" - 10%, Левая партия - 7%.

Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября. С недавних пор лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из двух солидеров партии Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.

Напомним, Ангела Меркель рассказала о своих планах после отставки.

Как известно, в новогоднем обращении Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.

Отметим, правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры.

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