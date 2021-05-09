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Рейтинг правлячого у Німеччині блоку впав до історичного мінімуму

Новость на русском → Берлін, Неділя 09 травня 2021 15:31
Рейтинг правлячого у Німеччині блоку впав до історичного мінімуму Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Рейтинг консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впав до 23%. Це найнижчий показник за всю історію.

Про це свідчать дані опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Kantar для видання Bild.

Блок поступається лідерством партії "Союз-90"/"Зелені", які в порівнянні з минулим тижнем втратили один пункт, але зберегли лідерство - 26%.

Соціал-демократи (СДПН) розташовуються на третьому місці з 16% голосів (+1), Вільна демократична партія - 12% (+1), ультраправа "Альтернатива для Німеччини" - 10%, Ліва партія - 7%.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали "Зелені", які висунули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Нагадаємо, Ангела Меркель розповіла про свої плани після відставки.

Як відомо, у новорічному зверненні Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини.

Зазначимо, правляча в Німеччині партія визначилася з кандидатом у канцлери.

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