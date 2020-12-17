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Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы

Киев, Четверг 17 декабря 2020 11:45
Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы
Фото: СНБО (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Треть украинцев не знают фамилий руководителей правительства и парламента

В середине декабря 2020 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие высказывается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 43%, однако не доверяют - 54%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

  • Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 32% и 54% - не доверяют, еще 2% не знают его.
  • Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 29% и 60% - не доверяют, еще 7% не знают его.
  • Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26% и 24% - не доверяют, еще 35% не знают его.
  • Лидеру партии "Батьквщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 71% - не доверяют.
  • Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, 55% - не доверяют, еще 17% не знают его.
  • Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 22%, 75% - не доверяют.
  • Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15%, 46% - не доверяют, 34% не знают его.

Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

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