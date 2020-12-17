Рейтинг політиків: кому довіряють українці

Третина українців не знають прізвищ керівників уряду та парламенту
У середині грудня 2020 року українці висловлюють недовіру до всіх політиків. Кілька частіше висловлюється довіра президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 43%, однак не довіряють - 54%).
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-14 грудня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%
Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.