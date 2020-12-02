Рейтинг политиков: кому больше всего доверяют украинцы

В конце ноября 2020 года большинство украинцев высказывают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие выражается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 44%, однако не доверяют - 53%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% и 54% - не доверяют, еще 2% не знают его.

Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 31% и 58% - не доверяют, еще 7% не знают его.

Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 27% и 32% - не доверяют, еще 35% не знают его.

Лидеру партии "Батьквщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 71% - не доверяют.

Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, 53% - не доверяют, еще 18% не знают его.

Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 22%, 75% - не доверяют.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, 65% - не доверяют, 7% не знают его.

Бывшему премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 15%, 78% - не доверяют, 3% не знают его.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15%, 46% - не доверяют, 34% не знают его.

Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 44% - не доверяют, 42% не знают его.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявлений и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 62% - не удовлетворены.